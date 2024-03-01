Недвижимость

«Пыталовские теплосети» незаконно предоставили помещение предпринимателю

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением, заключенный между муниципальным предприятием «Пыталовские теплосети» и индивидуальным предпринимателем, признали недействительным по иску прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Районная прокуратура провела проверку требований закона о защите конкуренции в деятельности муниципального предприятия «Пыталовские теплосети» и установила, что предприятие без согласия собственника и проведения конкурса предоставило индивидуальному предпринимателю в аренду нежилое помещение по договору безвозмездного пользования.

Первый заместитель прокурора области в судебном порядке потребовал признать недействительным договор безвозмездного пользования нежилым помещением. Арбитражный суд Псковской области согласился с исковыми требованиями прокурора и признал указанный договор ничтожным.