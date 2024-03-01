Недвижимость

Экс-полицейского с 15-летним стажем в Великих Луках выселят из служебного жилья через суд

Бывшего сотрудника органов внутренних дел с 15-летним стажем и его семью выселят из служебного жилого помещения в Великих Луках по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

С иском в суд обратилось УМВД РФ по Псковской области. Установлено, что в 2021 году сотруднику ОМВД предоставили жилое помещение по договору служебного найма на два года. В сентябре 2022 года мужчина был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет. В настоящее время срок действия договора истек, законных оснований для его перезаключения нет.

Мужчина с семьей жилое помещение не освобождали, в связи с чем УМВД обратилось в суд.

В судебном заседании установили, что мужчина и его семья, являясь специальным субъектом жилищных правоотношений, состоят на учёте очередников для получения единовременной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения с января 2020 года.

Спор между сторонами возник в сентябре 2022, после увольнения мужчины из органов внутренних дел и утрате им права пользования служебным жилым помещением. По состоянию на 11 января 2022 года уже действовала часть 3.2 статьи 8 закона №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органам внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающая невозможность выселения из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения или единовременной социальной выплаты бывших сотрудников, которые состоят на жилищном учете и имеют стаж службы в органах внутренних дел не менее 25 лет в календарном исчислении.

Разрешая спор, суд исходил из того, что мужчина имеет стаж службы в органах внутренних дел менее 25 лет (15 лет 24 дня), в связи с чем может быть выселен вместе с членами его семьи из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения или единовременной социальной выплаты. В связи с этим суд удовлетворил исковые требования УМВД.

Решение суда в законную силу пока не вступило.