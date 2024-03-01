Недвижимость

Ставки по семейной ипотеке предложили связать с числом детей

В России предлагают снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения, сообщили в корпорации «ДОМ.РФ». Предполагается, что проценты уменьшат на 1 п.п. (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 п.п. (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей.

Льготу предлагается распространить только на новые займы по госпрограмме. Благодаря ей семьи смогут приобрести более просторное жилье на льготных условиях, что должно стимулировать рождаемость.

Сейчас в программе ссуд под 6% могут участвовать либо семьи с двумя и более детьми (если первый рожден до 2018 года), либо тем, у кого только один ребенок — если он появился на свет с 2018-го по 2023 год.

Как заявили в «ДОМ.РФ», инициативу о снижении ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей планируется рассмотреть на заседании рабочей группы в Минфине. «Известия» также направили запрос в Центробанк.

Стесненные жилищные условия — одна из ключевых причин, по которым граждане откладывают рождение детей, пояснила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова. Поэтому нужно дать семьям дополнительные возможности на покупку жилья большой площади при пополнении в семье.