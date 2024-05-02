Недвижимость

Флиппинг квартир в Пскове. 80% годовых за 3 месяца

Есть у нас в стране очень талантливые предприниматели! Они зарабатывают сами и помогают зарабатывать высокую доходность своим инвесторам. Одним из таких проектов является федеральный флиппинговый проект Todayprice. В начале апреля в Псков приезжал его основатель Игорь Галузин, имеющий множество флиппинговых объектов в Санкт-Петербурге и в Москве. Игорь Галузин открыл отдельное направление «Флиппинг на Руси», в рамках которого он ездит по городам и весям нашей необъятной Родины, знакомится, общается с флипперами, изучает местную специфику.

Игорь Галузин пообщался с генеральным директором ООО «Этажи-Псков» Романом Максименко. Они рассказали псковичам и зрителям канала Todayprice, как заработать на правильной инвестиции в недвижимость.

Напомним, флиппинг — один из способов инвестировать в недвижимость. Ранее тему флиппинга подробно раскрыли в программе «Метражи» на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM).