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Недвижимость

Застройщиков хотят обязать сносить незавершенные в срок долгострои

10.06.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили к внесению в ГД пакет законопроектов, которые направлены на решение проблем с долгостроями. Речь идет о поправках в статью 239.1 Гражданского кодекса и о внесении изменений в Земельный кодекс. Документами предлагается урегулировать вопрос объектов незавершенного строительства после того как закончилась аренда участка.

«Статья 239.1 ГК дополняется положениями, устанавливающими обязанность собственника освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там уточняется, что такая мера будет стимулировать девелоперов к своевременному завершению работ и недопущению появления долгостроев, пишут «Известия»

Кроме того, в ГК предлагается прописать положения, допускающие проведение повторных аукционов по продаже объектов незавершенного строительства в случае признания первых торгов несостоявшимися. В настоящее время они не разрешены. Это, как считают авторы, приводит к возникновению тупиковых ситуаций, когда долгострой не реализован через торги и не приобретен в государственную или муниципальную собственность.

Предлагается также внести поправки в статью 39.6 Земельного кодекса, дополнив ее положениями, устанавливающими возможность предоставления участка в аренду без проведения торгов, если степень готовности объекта составляет не менее 90%. На срок не более одного года. Как считают авторы инициативы, за это время застройщик должен полностью завершить строительство.

«Пробелы в законодательстве приводят к тому, что правовая судьба долгостроев не решается десятилетиями. За эти годы брошенные территории с ветшающими конструкциями превращаются в язвы на теле города. Они опасны и бесполезны», — сказал один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, ключевая задача законопроектов — улучшить качество жизни людей и не допустить появления новых долгостроев.

Теги: #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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