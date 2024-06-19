Недвижимость

В России заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подавать заявление о регистрации по месту жительства и по месту пребывания по доверенности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он устанавливает, что заявления о регистрации могут быть поданы не только гражданином, но и его представителями, имеющими нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством.

Как отмечается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона была обусловлена тем, что отдельные категории граждан, в том числе участники специальной военной операции, граждане, проходящие лечение в госпиталях, несущие военную службу за пределами страны, дипломаты и члены семей указанных категорий, не имеют возможности лично обратиться в орган регистрационного учета. Также не у всех из них есть подтвержденная учетная запись для использования портала госуслуг. Новые нормы призваны упростить процесс подачи заявлений для таких граждан.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.