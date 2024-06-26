Недвижимость

Мошенники не могут завладеть недвижимостью через «Госуслуги», заявили в Минцифры

Информация о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой через портал госуслуг, является ложной, поскольку на самом портале отсутствует функционал, позволяющий совершить финансовую сделку с недвижимостью. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на 'Госуслугах" - фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость», - сказано в опубликованном сообщении в Telegram-канале министерства.

В Минцифры подчеркнули, что на портале можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, которое подписывается в приложении «Госключ». Решение же о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований, указали в министерстве.