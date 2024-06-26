Недвижимость

Ввод жилья в России в 2024 году снизится до 100 млн «квадратов»

Ввод жилья в 2024 году снизится относительно 2023 года, составив около 100 миллионов квадратных метров, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Прогнозируемый объем ввода в 2024 году составит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья», - заявил он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) медиагруппы «Россия сегодня».

В 2023 году сдали рекордные 110,4 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода жилья в 2024-м ожидается на уровне 9%, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, в январе-июне 2024 года сдали 53,4 миллиона квадратных метров жилья (+2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В том числе населением построено 37,9 миллиона квадратных метров.