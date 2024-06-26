Недвижимость

Как отличить риелтора от мошенника, рассказали россиянам

Риелтор — это профессиональный посредник на рынке недвижимости, обеспечивающий подбор объекта недвижимости для сделки, проверку его юридической чистоты и сопровождающий стороны на сделке в банке, у нотариуса либо в МФЦ. Поскольку сделка с недвижимостью — один из самых дорогих видов сделок для любого гражданина, следует проверить не только здание или квартиру, но и лицо, эту сделку сопровождающее.

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин объяснил, что нужно уточнить у риелтора перед началом работы, чтобы проверить надежность специалиста.

«Прежде всего, проверьте документы вашего риелтора. Поскольку вы, скорее всего, выдаете риелтору доверенность, то он не откажется показать свой паспорт и копию диплома об образовании и о повышении квалификации, если риелтор обучался на управление или оценку недвижимости при отсутствии базового профильного образования. Если сделку проводит агентство, то посмотрите в ЕГРЮЛ, как давно существует эта компания, и закажите статистические сведения об уплате налогов и сдаче налоговой отчетности агентством через открытые системы типа «Контур.Фокус», «Спарк» или «Глобас». Компания должна существовать некоторое время и уплачивать налоги, чтобы можно было счесть ее надежной», — сказал эксперт.

Антон Палюлин также отметил, что риелторская деятельность не подлежит лицензированию, поэтому лицензии у агентства не может быть. Следует насторожиться, если вам предъявляют документ, выдавая его за лицензию: это попытка компании казаться лучше, чем есть на самом деле, пишет RuNews24.ru.

«Уточните, есть ли у риелтора или агентства недвижимости страховка в сфере профессиональной деятельности. Страхование в данном случае необязательно, но при его наличии поможет получить компенсацию в том случае, если риелтор не выявил временно выписанного из квартиры заключенного, права несовершеннолетних детей или не объявившихся наследников.

Также плюсом для агентства или риелтора будет его членство в Российской Гильдии Риелторов, которая следит за репутацией своих членов и публикует сведения о них в общедоступном Едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости», — рекомендует спикер.

Также не будет лишним посмотреть отзывы на картах и на сайтах-поисковиках. Проверьте как положительные, так и отрицательные. Обратите внимание, что, если множество положительных отзывов получены в 1–2 дня, то это, скорее всего, «накрученные» отзывы, не соответствующие реальности, что должно заставить вас лишний раз усомниться в надежности риелторской компании.

«Запросите прайс. Ценообразование должно быть прозрачным и не браться «с потолка». Как правило, это процент от стоимости сделки, к которому может быть добавлена фиксированная плата за подготовку документов. Так вы сможете сравнить тарифы разных риелторов и выбрать наиболее оптимальный.

Проверьте договор с риелтором. В договоре должен быть четко определен предмет договора: какие действия обязуется предпринять риелтор в вашу пользу, порядок расчета и сроки выплаты комиссионных, размер и порядок внесения предоплаты, гарантии работы риелтора, срок действия договора, порядок и условия его расторжения», — советует юрист.

Собеседник издания отдельно подчеркнул, что на любом этапе работы с риелтором вы можете проверить добросовестность его действий на консультации у юриста.