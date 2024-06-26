Недвижимость

Совет Федерации разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье

Сенаторы приняли закон, согласно которому при банкротстве гражданина его единственное жильё, находящееся в ипотеке, не будет подлежать взысканию. В рамках процедуры банкротства можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.

Необходимые изменения предлагается внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Новый закон даёт арбитражному суду, который рассматривает дело о банкротстве гражданина, право утвердить мировое соглашение об условиях, по которым единственное жильё, обременённое ипотекой, и земельный участок, на котором оно находится, не могут быть взысканы. Даже если финансовый управляющий не согласен с таким соглашением, суд всё равно может его утвердить.

При этом согласия других кредиторов на утверждение такого соглашения судом не требуется. Однако, если жилое помещение также находится в залоге по другому ипотечному кредиту, то для заключения отдельного мирового соглашения необходимо участие всех кредиторов, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.

В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением, пишет «Прайм».

Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.