Недвижимость

Зарплаты в Псковской области быстрее всего растут в сфере строительства и недвижимости — аналитики

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Псковской области оказалась сфера строительства и недвижимости.

Аналитика: hh.ru

По состоянию на начало осени 2024 года, зарплата в секторе строительства и недвижимости Псковской области выросла на 43% по сравнению с прошлым годом и достигла 79 тысяч рублей. Таким образом, именно область строительства и аренды/продажи жилья стала самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в регионе. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Псковской области за год выросла на 9% до 43 тысяч рублей. Динамика зарплат по РФ в целом более выраженная: +39%, при этом и доход выше, порядка 69,4 тысячи рублей.

Также быстрее обычного растёт предлагаемый доход для кадров добывающей отрасли (+42%) до 79 тысяч рублей, для сельхозработников (+28%) до 72 тысяч, у производственников (+22%) до 67 тысяч, а также у рабочих разных специальностей (+22%) до 73 тысяч.

Наоборот, отрицательная динамика роста зарплат в Псковской области наблюдается в вакансиях для кадров из сферы маркетинга и рекламы (-1%) до 55 тысяч рублей, финансистов (-7%) до 36 тысяч, работников автосервисов (-9%) до 42 тысяч, айтишников (-17%) до 40 тысяч, а также местных охранников (-40%) до 25 тысяч.