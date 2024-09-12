Недвижимость

Выдачи ипотеки в августе восстановились на 8%

Выдачи жилищных кредитов в августе стали восстанавливаться после обрушения в июле из-за отмены массовой льготной ипотеки на новостройки и корректировки других госпрограмм. По сравнению с июлем, объем оформленных займов увеличился на 8% до 333 млрд рублей, но количество поднялось лишь на символический 1%.

Это произошло после почти трехкратного снижения объема выдач жилищных кредитов по итогам июля — тогда они составили 292 млрд рублей. После 1 июля рынок сократился из-за отмены массовой льготной ипотеки. Также в середине лета банки на некоторое время остановили выдачи семейной и IT-ипотеки, ведь после ужесточения условий по программам им требовалось время на их перезапуск, пишут «Известия».

Из-за заградительных ставок по программам банков рынок значительно ограничен, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По его словам, ипотеку на вторичку берут в основном те, у кого накоплен существенный первоначальный взнос, а также те, кто планирует быстро закрыть кредит (например, за счет скорой реализации другой квартиры или какого-либо другого имущества).

«На рынке новостроек возможности покупки квартиры в кредит снизились после отключения массовой льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки. Покупать дорогие квартиры под 20% годовых мало кто решится, поэтому спрос снижается», — добавил Олег Репченко.