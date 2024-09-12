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Недвижимость

В России наблюдается дефицит профессиональных риелторов

16.09.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

В России наблюдается дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги на фоне сложной ситуации на вторичном рынке жилья, рассказали опрошенные эксперты.

По данным Российской гильдии риелторов, в России работают около 550 тысяч риелторов. Однако, как отметил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов, не все из них достаточно квалифицированы. Около 70-80% рынка, по его словам, находится в серой зоне.

В Москве насчитывается около 20 тысяч риелторов, оценил управляющий партнер сервиса квартирных решений компании «Самолет Плюс» Дмитрий Волков. В Санкт-Петербурге, по данным вице-президента Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерия Виноградова, работают 8-10 тысяч человек, при это около 75% трудоустроены в компаниях, оставшиеся 25% - частники, пишет РИА Новости.

По данным «Авито Работы», спрос на риелторов летом 2024 года вырос на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано с тем, что в условиях сложной ситуации на рынке недвижимости, нашедшей отражение в возросших сроках продажи объектов и конкуренции за покупателя, услуги профессионалов становятся более востребованными, объяснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин. При этом от риелторов ждут помощи и в других вопросах, среди которых выбор ипотечной программы и даже поиск ремонтной бригады, добавил Волков.

В настоящий момент большая часть квалифицированных риелторов сконцентрирована в крупнейших городах России. Но сейчас виден значительный рост спроса на риелторские услуги и в малых городах, добавил Иванов. «В результате сегодня наблюдается огромный дефицит риелторов, кадровый голод», - охарактеризовала сложившуюся на рынке ситуацию директор по развитию и адаптации персонала офиса «Минская» агентства недвижимости «Миэль» Ирина Сафина.

В настоящий момент на одну вакансию приходится всего 2,3 активных резюме. В высокий сезон этот показатель опускается ниже двух, отметила руководитель направления маркетинговых исследований портала hh.ru Мария Игнатова. По классификации hh.ru, показатель менее двух резюме на одну вакансию свидетельствует об остром дефиците кадров на рынке.

В Московском регионе начинающие риелторы зарабатывают около 120 тысяч рублей в месяц, а опытные - 320 тысяч рублей, уточнил Волков. Но при достойном уровне доходов многих от вхождения в профессию останавливает отсутствие фиксированного оклада, добавила Сафина.

Как ожидает Волков, в перспективе трех-пяти лет количество риелторов на рынке будет снижаться, при этом количество сделок на одного агента в месяц вырастет до трех-четырех сделок.

Источник: Псковская Лента Новостей
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