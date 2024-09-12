Недвижимость

Особенности налогообложения при продаже и покупке недвижимости разъяснил юрист

Каковы особенности налогообложения при продаже недвижимости и покупке новой квартиры, рассказал юрист Антон Палюлин, преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры».

При продаже недвижимости физическое лицо обязано уплатить налог на доходы физических лиц. Основные моменты, касающиеся налогообложения, это ставка налога, которая, согласно статье 224 НК РФ, составляет 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.

Как объяснил Антон Палюлин, налоговая база определяется как разница между доходом от продажи и расходами на приобретение недвижимости. Если недвижимость была приобретена по разным ценам, то для расчета налога учитывается цена последней сделки.

Кроме того, если физическое лицо владело недвижимостью более 5 лет или 3 года для отдельных категорий граждан, например, инвалидов, то оно имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже.

Не облагаются налогом доходы от продажи единственного жилого помещения, если владелец владел им более 3 лет. При этом физические лица могут воспользоваться налоговыми вычетами при продаже недвижимости, пишет Runews24.ru.

Так, физическое лицо имеет право на вычет в размере фактических расходов на приобретение недвижимости или в размере 2 млн рублей. Если же квартира приобреталась супругами совместно, каждый из них вправе получить вычет в пределах своего лимита.

«При покупке новой квартиры также существуют налоговые последствия. После приобретения квартиры необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц. Ставка налога варьируется в зависимости от региона и составляет от 0 до 0,3% от кадастровой стоимости. При покупке квартиры физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму уплаченного НДФЛ за предыдущие годы, что позволяет вернуть часть уплаченного налога. Вычет предоставляется по заявлению в налоговую инспекцию», – объяснил юрист.