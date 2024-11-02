Недвижимость

Более 3 тысяч новых квартир построили в Псковской области с января по сентябрь

В сентябре 2024 года в Псковской области стали 2 многоквартирных дома. Население построило 158 жилых домов. Всего построено 560 новых квартир. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В январе-сентябре 2024 года возвели 16 многоквартирных домов. Население построило 1769 жилых домов. Всего построили 3162 новые квартиры.

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 207 тысяч 809 квадратных метров, или 74,6% от общего объема жилья, введенного в январе-сентябре 2024 года.