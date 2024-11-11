Недвижимость

Порядок оформления документов о согласовании перепланировки помещений обновили в Пскове

В Пскове установят единый порядок оформления документов о согласовании перепланировки помещений. Ряд изменений внесут в правила землепользования и застройки Пскова, передает с очередной 30-ой сессии Псковской городской Думы 20 декабря корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цель предложенных изменений - привести текстовую часть правил в соответствие с рекомендациями Росреестра, а также привести правила землепользования и застройки в соответствие с обновленным Генпланом муниципалитета.

Таким образом, порядок оформления документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в Пскове приведут к единому виду. По сути, данный проект предлагает новую версию предыдущего порядка, добавляется только форма уведомления о завершении переустройства и перепланировки. В остальном все осталось как прежде.

Данный порядок устанавливает единые правила и требования для физических и юридических лиц, он не распространяется на реконструируемые жилые дома с полным прекращением эксплуатации.

Принятие этого решения не потребует дополнительных материальных затрат из бюджета города.

19 из 19 присутствующих депутатов проголосовали «за».