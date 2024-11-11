Недвижимость

Отказы в разрешении на строительство домов на Дальнем Завеличье оспаривают в суде

Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском о признании незаконным отказа администрации города Пскова в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Согласно предоставленным данным, предприниматель является собственником земельного участка, расположенного на Рижском проспекте. На этом участке планировалось строительство многоквартирного жилого дома. Для этого была разработана проектная документация, на которую получено положительное заключение.

Однако, когда предприниматель обратилась в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на строительство, был получен отказ. Причиной отказа стало несоответствие представленных документов требованиям к строительству, а именно то, что земельный участок частично расположен в границах с особыми условиями использования — «Санитарно-защитная зона торгового центра "Леруа Мерлен"».

Предприниматель не согласилась с отказом и обратилась в суд. Предварительное и судебное заседания по данному делу назначены на 21 января 2025 года.

Кроме того, в суде рассматривается заявление ООО «Псковская сетевая компания» о признании незаконным отказа администрации города Пскова в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Согласно исковому заявлению, причиной отказа является несоответствие представленных документов требованиям к строительству. В частности, земельный участок, на котором планируется строительство, частично расположен в границах вышеуказанной зоны ТЦ «Леруа Мерлен».

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 22 января 2025 года.