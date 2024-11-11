Недвижимость

«Реставрационная мастерская» поднялась в топ-3 рейтинга крупнейших застройщиков Псковской области

«Реставрационная мастерская» поднялась в топ-3 рейтинга крупнейших застройщиков Псковской области. Об этом сообщается на Едином ресурсе застройщиков.

Так, на 1 января 2025 года по-прежнему на первом месте остается ГК «ЛУГ», доля компании в регионе составляет 35,46%. На втором месте осталось ГК «Эгле», которая занимает 16,5% на рынке.

У «Реставрационной мастерской» 9,1% строительного рынка в области, ее позиция изменилась на три места в сравнении с прошлым годом.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли СМУ-60 и СЗ Псковжилстрой.