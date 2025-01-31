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Недвижимость

С 2025 года ипотечники с повышенным НДФЛ смогут вернуть до 1,1 млн рублей в виде налогового вычета

07.02.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

С 2025 года в России вступают в силу изменения в системе налоговых вычетов для граждан, приобретающих недвижимость в ипотеку. Эти нововведения затронут тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Согласно новым правилам, сумма, которую можно будет вернуть при покупке недвижимости в ипотеку, увеличится до 1,1 миллиона рублей. Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая начала действовать с начала 2025 года.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова (КПРФ), эти меры направлены на поддержку граждан, которые активно участвуют в ипотечном кредитовании и одновременно платят повышенные ставки НДФЛ, пишет РИА Новости.

Сергей Гаврилов рассказал, что основной принцип имущественного налогового вычета остаётся прежним, граждане могут вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и по ипотечным процентам.

«Однако раньше максимальный возврат был ограничен 13% от фиксированных пределов (2 миллиона рублей за недвижимость и 3 миллиона рублей за ипотечные проценты), что составляло 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь вычет будет рассчитываться исходя из ставки налога, уплаченного налогоплательщиком, а не единой ставки 13%», — отметил депутат.

Он напомнил, что новая система налогообложения включает пять уровней ставок: 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — для части дохода от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, 18% — для части дохода от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% — от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% — для части дохода свыше 50 миллионов рублей. Депутат добавил, что эти изменения означают, что налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат.

«Размер вычета за покупку жилья теперь варьируется: те, кто платит налог по минимальной ставке, смогут вернуть 260 тысяч рублей, а для граждан с доходом свыше 50 миллионов рублей эта сумма составит 440 тысяч рублей. Аналогично увеличивается возврат по ипотечным процентам: от 390 тысяч рублей при минимальной ставке налога до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под самую высокую ставку. В результате при одновременном использовании вычета за покупку жилья и процентов по ипотеке общая сумма возврата может достигать 1,1 миллиона рублей», — подчеркнул Гаврилов.

По мнению парламентария, новая шкала налогообложения делает возврат налогов более пропорциональным уровню доходов, позволяя компенсировать часть расходов на жильё более значительными суммами.

«Однако все еще важно точно рассчитывать суммы возврата в каждом случае. Для этого рекомендуется обращаться в налоговые органы, чтобы учесть все нюансы начисленного налога и возможного вычета», — добавил он.

Теги: #ипотека #НДФЛ
Источник: Псковская Лента Новостей
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