Недвижимость

К государственной кадастровой оценке земельных участков готовятся в Псковской области

Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Псковской области планируется в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

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В связи с этим государственное бюджетное учреждение Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» начнёт приём деклараций о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись по адресу: улица Госпитальная, 3, либо по телефону: 8-8112-58-60-10.