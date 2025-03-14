Недвижимость

Границы порядка 800 объектов уточнят в Новоржевском округе

Границы порядка 800 объектов уточнят в Новоржевском муниципальном округе, сообщила глава округа Любовь Трифонова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Тема (проведения кадастровых работ - ред.) для нас очень актуальная. Новоржевский муниципальный округ вошел в проект "Псковский гектар". По данному направлению мы получили весомую финансовую помощь со стороны правительства Псковской области и включились в проведение комплексных кадастровых работ», - отметила Любовь Трифонова.

На территории округа будут вестись работы по двум направлениям, в том числе по землям сельхозназначения.

Также работы будут проводиться в городе Новоржеве. «Будет отрабатываться порядка 800 объектов, среди них 290 земельных участков и остальные - это объекты капитального строительства», - сказала Любовь Трифонова.

«Эта работа позволит провести нам глобальную инвентаризацию объектов и выявить бесхозные объекты, с которыми мы можем работать на перспективу», - заключила глава округа.