Недвижимость

Предоставление бойцам СВО участков в садоводствах поддержал законодательный комитет Собрания

Внесение изменений в статьи 7.3 и 7.4 закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идёт о расширении вариантов выбора земельных участков, которые бесплатно предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) бойцов. Сейчас это могут быть земли, предназначенные только для индивидуального жилищного строительства. В новой редакции закона участники СВО и члены их семей вправе получить земельные участки, расположенные в садоводческих некоммерческих товариществах.

«Вид "личное подсобное хозяйство" позволяет вести свое хозяйство, разводить мелких животных. А ведение садоводства позволяет помимо жилого дома построить ещё и садовый», - уточнила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.