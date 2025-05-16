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Антон Мороз: Потенциал строительной отрасли в Псковской области огромный

21.05.2025 14:57|ПсковКомментариев: 0

Потенциал строительной отрасли в Псковской области огромный. Об этом вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Потенциал строительной отрасли в Псковской области огромный. На самом деле это можно говорить не только о псковской строительной отрасли, но и о стране целиком. Огромные ресурсы, огромное внимание уделяется отрасли. Проблемы существуют несмотря на то, что "Псковский строительный комплекс" достаточно монолитен, и предприятия, которые входят в состав этого комплекса, работают на своих территориях достаточно давно. Проблемы это общероссийские. Это нехватка рабочих кадров, то, чем необходимо заниматься на уровне образовательных учреждений, то есть создавать тот потенциал развития рабочих кадров, который необходим для региона. Это иногда срывы сроков, появление на территории Псковской области недобросовестных строительных компаний, зачастую из других регионов. Компании эти сроки затягивают, нарушают ценовую политику, ценообразование в сфере строительства, особенно социальных объектов», – сказал Антон Мороз.

Он уточнил, что эти вопросы обсуждал с региональной властью. В процессе этого диалога были намечены шаги для решения ряда проблем.

«У нас есть понимание нужных шагов, которые необходимо сделать, поскольку разговариваем мы на одном языке. В первую очередь, нам нужно усиливать работу с добросовестными подрядчиками, поддерживать их, оказывать всяческое содействие, чтобы именно они производили те работы, которые требуются на уровне города и на уровне региона. Нехватка рабочих рук, рабочих специальностей тоже вполне может быть решена силами самого региона и самого города Пскова», – уточнил Антон Мороз. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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