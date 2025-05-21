Недвижимость

Суд обязал женщину в Великих Луках выдать ключи от квартиры бабушке супруга

Великолукский городской суд рассмотрел иск женщины-дольщика, владеющей квартирой в городе Великие Луки, к супруге своего внука. Истец просила суд восстановить ее права пользования жильем, так как ответчица, установив новую дверь в квартире, отказалась выдавать ключи, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

В обоснование исковых требований истец указала, что является долевым собственником квартиры в городе Великие Луки, ей принадлежит 1/3 доля в праве собственности. Однако ответчик, являясь супругой ее внука, установила новую дверь в квартиру и не выдавала истцу ключи, чем нарушила права собственника на владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. При этом ответчик в спорной квартире не зарегистрирована, сособственником спорного объекта недвижимости не является.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчика не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, а также выдать ключи истцу.

Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы за оплату госпошлины при подаче иска в суд.