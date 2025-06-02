Недвижимость

Отдавать 10% квартир в новостройках нуждающимся предложили в Госдуме

Депутат Государственной думы и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал предложение о выделении 10% квартир в новостройках для нуждающихся граждан. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас огромные очереди, разные категории. Расселение из ветхого аварийного жилья, материально нуждающиеся, ветераны боевых действий, сироты, инвалиды — все они ждут своей очереди. Очереди сформированы еще до 2005 года, и сейчас есть региональные очереди после 2005 года. Движение в этих очередях происходит медленно, и основная проблема заключается в нехватке финансовых ресурсов», — отметил Ярослав Нилов.

Он напомнил, что данное предложение обсуждалось еще в 2020 году на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Тогда от фракции ЛДПР поступило предложение: давайте выделять 10% от любой новостройки на решение социальных вопросов. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который и сейчас отвечает за стройкомплекс, поддержал эту инициативу», — добавил депутат.

Ярослав Нилов подчеркнул, что с учетом роста числа новых домов, выделение 10% квартир могло бы значительно ускорить процесс решения жилищных проблем для нуждающихся граждан.