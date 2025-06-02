Недвижимость

В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ

С 2025 года в силу вступают поправки в законодательстве, которые накладывают ограничения на использование глухих ограждений на территории садовых участков. Если ваш забор не соответствует новым требованиям, придётся его убрать или изменить, сообщили в Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Заборы между участками должны быть:

Прозрачными (сетка-рабица, деревянный штакетник с просветами, невысокие живые изгороди).

Высотой не более 1,5 метра.

Исключение составляют случаи, когда установлен сплошной забор со стороны улицы или имеется письменное согласие всех соседей, подтвержденное председателем СНТ.

Правила распространяются на новые ограждения и обязывают собственников существующих глухих заборов привести их в соответствие с нормами. Если согласия соседей достигнуть не удается, владелец участка вправе вызвать кадастрового инженера для подтверждения границ владений.