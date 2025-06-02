В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ

С 2025 года в силу вступают поправки в законодательстве, которые накладывают ограничения на использование глухих ограждений на территории садовых участков. Если ваш забор не соответствует новым требованиям, придётся его убрать или изменить, сообщили в Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Заборы между участками должны быть:
Исключение составляют случаи, когда установлен сплошной забор со стороны улицы или имеется письменное согласие всех соседей, подтвержденное председателем СНТ.
Правила распространяются на новые ограждения и обязывают собственников существующих глухих заборов привести их в соответствие с нормами. Если согласия соседей достигнуть не удается, владелец участка вправе вызвать кадастрового инженера для подтверждения границ владений.