Новостройка от «ЛУГ» на псковской улице Крестки сдана досрочно

В Пскове введен в эксплуатацию дом №9 по улице Крестки в жилом комплексе «Образцовый». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании-застройщике.
Фото Анны Тягуновой
Сданная новостройка — девятиэтажный крупнопанельный дом, возведенный из современных материалов. Использованная при строительстве панель — собственного производства с улучшенными тепло- и шумоизоляционными свойствами, дающая идеально ровную поверхность стен, полов и потолков.
Крестки, 9 - четвертый дом жилого комплекса «Образцовый». В ЖК уже сдано несколько домов - Крестки, 3, 3А, 7.
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Следующий на очереди дом по улице Крестки, 11. Здесь уже завершаются работы по покраске здания, ведется строительство большого паркинга рядом с домом.
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