Недвижимость

Новые правила приостановления регистрации недвижимости разъяснили псковичам

Об изменениях в статье 26 закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», по которому ввели новые основания для приостановления учётно-регистрационных действий в отношении земельных участков и зданий или сооружений, расположенных на них, рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области.

Государственная регистрация недвижимости является важным этапом в процессе оформления прав на объекты недвижимого имущества. Однако в некоторых случаях учетно-регистрационные действия могут быть приостановлены. В ведомстве назвали основания для приостановления таких действий, предусмотренные пунктами 21.1 и 21.2 части 1 статьи 26 закона 218-ФЗ.

Согласно пункту 21.1, решение о приостановлении принимается, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ земельного участка, являющегося предметом договора, на основании которого осуществляются государственная регистрация прав, ограничение прав, обременение земельного участка, за исключением осуществления государственной регистрации сервитута в отношении такого земельного участка.

Таким образом, регистрация прав или совершение сделок возможны только в отношении земельных участков с установленными границами. Отсутствие у земельного участка точных границ зачастую приводит к большим проблемам при его использовании. Так, к примеру, человек может приобрести земельный участок, а потом при установлении границ может выясниться, что имеется давний спор с соседом по общей границе. Исходя из вышеизложенного, закон защитит новых правообладателей земельных участков от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.

Пункт 21.2 предусматривает приостановку, если в ЕГРН нет сведений о местоположении границ земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства (за исключением случаев, если такое сооружение является линейным объектом или такой объект незавершённого строительства является линейным объектом, строительство которого не завершено).

Таким образом, здание или сооружение нельзя будет ни зарегистрировать, ни совершить сделку с ним, если в ЕГРН нет границ земельного участка под объектом. Исключение предусмотрено только для случаев снятия с кадастрового учёта в связи с прекращением существования таких здания, сооружения, объекта незавершённого строительства. Данный пункт законодательства способствует защите законных интересов собственников жилья и гарантирует соблюдение установленных законом процедур.