Недвижимость

Жилой дом в исторической части Пскова планируют снести

На работы по сносу аварийных объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» планируется выделить 10 701 194 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс. Карты

По контракту подрядчик обязан будет произвести снос девяти аварийных объектов, располагающихся в различных частях города Пскова.

Одним из объектов является жилой дом на Комсомольском переулке, 3а. Здание находится в исторической части города, возле Поганкиных палат Псковского музея-заповедника. Объем сносимых конструкций составит 2207 кубических метров стройматериалов, включая подвал.

Также сносу подлежат здания на улицах Вокзальная, 7, Окраинная, дом 18, 20, Изборская линия 2 км, 1, Старотекстильная, 104, Юбилейная, 32В; в переулках Корытовском, 6а, Советской Армии, 1/2.

До начала демонтажа зданий подрядчик должен разработать проект производства работ, согласовать его и в последующем выполнить в полном объеме.

Подрядчик обязан будет произвести все работы до 28 ноября текущего года. Определят его 2 июля.