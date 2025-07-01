Недвижимость

Полностью освобождать от платежей по ипотеке при рождении троих детей предложили в Госдуме

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает ввести механизм поэтапного списания жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье.

«Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости. <...> Главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке», — сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба.

По его мнению, необходимо выдавать семьям беспроцентный кредит на приобретение жилья, пишет ТАСС.

«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — мы говорим людям: «Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу». И полностью кредит прощается», — рекомендовал депутат.

Он добавил, что такой механизм был реализован в одном из муниципальных районов Оренбургской области.

«В муниципалитете, где мы это воплощали, появилась целая улица новых построенных домов, где жили молодые многодетные семьи», — подчеркнул Миронов.