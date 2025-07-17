Недвижимость

Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита

Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

С 24 июля Сбер снижает ставки по программе «Семейная ипотека» на сумму кредита свыше установленного лимита на 0,9%:

с 17,2% до 16,3% для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

с 17,1% до 16,2% для остальных регионов.

Об этом рассказал Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Тюмени.

Напомним, что клиенты Сбера могут получить «Семейную ипотеку» по средневзвешенной ставке на сумму до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по «Семейной ипотеке» составляют 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно. Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше лимита — по рыночной.

Новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС.

Для подачи заявки нужно перейти в ипотечный калькулятор на Домклик, выбрать «Семейную ипотеку» и указать параметры кредита.

Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить ставку по кредиту. Для этого надо заказать звонок или написать в чат в личном кабинете.