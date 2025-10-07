Псковcкая обл.
Недвижимость

Названы города-лидеры по доступности жилья в России

10.10.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья во всех мегаполисах страны в октябре превысила 100 тыс. рублей, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в России демонстрирует рекордно низкую годовую динамику, относительно октября прошлого года рост составил всего 0,7%. Такого не отмечалось с 2018 года, когда средняя цена снижалась на 3,7%, после этого цены демонстрировали активный рост», — сказал ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Несмотря на это, по словам эксперта, в октябре во всех городах-миллионниках России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья преодолела уровень в 100 тыс. рублей. Еще в начале года в Волгограде и Челябинске она была 96 тыс. рублей и 98,6 тыс. рублей соответственно. Мало того, сменились лидеры рейтинга доступности средней цены квадратного метра, долго время первые три строчки занимали Волгоград и Омск, пишут «Известия».

Теперь, по данным аналитиков, на первом месте по доступности средней цены квадратного метра готового жилья среди городов-миллионников Челябинск (100,4 тыс. рублей), на втором Волгоград (100,5 тыс. рублей), на третьем Воронеж (108,2 тыс. рублей), Омск же занимает четвертое место со средней стоимостью 111,3 тыс. рублей.

Также в десятке лидеров: Пермь (118,4 тыс. рублей), Самара (123,6 тыс. рублей), Красноярск (128,5 тыс. рублей), Уфа (130,3 тыс. рублей), Краснодар (132,5 тыс. рублей) и Новосибирск (132,6 тыс. рублей).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
