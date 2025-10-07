Недвижимость

«Псковавтодор» хочет взыскать с аэропорта более 21 млн рублей за ремонт оборудования

Суд рассматривает иск «Псковавтодора» к Псковскому международному аэропорту «Княгиня Ольга» о взыскании 21 689 03 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Между сторонами заключен договор аренды недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Псковской области, для обеспечения деятельности аэропорта. Арендуется рулежная дорожка, дренаж первой очереди вдоль рулежной дорожки, место стоянки первой очереди, место стоянки второй очереди.

По условиям договора, аэропорт обязался содержать арендованное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт. Вместе с тем аэропорт свои обязательства не выполнил. Однако, работы по текущему ремонту были произведены самим «Псковатодором» по просьбе аэропорта. Аэропорт понесенные расходы не возместил, что стало причиной обращения в суд.

Предварительное судебное заседание по делу отложено на 20 октября.