Дом.РФ разместит данные о 34 региональных и 6 федеральных памятниках Пскова — инвесторам предложат проекты и кредиты под 9%, сообщает ГТРК «Псков».

Информация о 34-х псковских объектах культурного наследия регионального и 6-ти федерального значения будет размещена в базе российского финансового института развития жилищной сферы Дом.РФ.

Потенциальный инвестор получает доступ к уже готовым проектам и, самое главное, может рассчитывать на льготное кредитование под 9%.

«Изменен подход к ремонтным работам на многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Это упрощенный порядок. Раньше мы по сути проводили капитальный ремонт, а по документам это выглядело так, как будто мы реставрацию проводим. Это было неудобно, долго и дорого. Упрощенный порядок позволяет муниципалитетам, например, при ремонте мемориалов или монументов посвященных Великой Отечественной войне, посылать нам уведомления. Главное, чтобы не менялась композиция. С 1 марта вступают упрощенные правила по ремонту, они теперь тоже носят уведомительный характер. Поэтому фрагментарный ремонт теперь допускается», - сказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.