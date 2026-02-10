 
Недвижимость

Дом.РФ разместит данные о 34 региональных и 6 федеральных памятниках Пскова

0

Дом.РФ разместит данные о 34 региональных и 6 федеральных памятниках Пскова — инвесторам предложат проекты и кредиты под 9%, сообщает ГТРК «Псков».

Информация о 34-х псковских объектах культурного наследия регионального и 6-ти федерального значения будет размещена в базе российского финансового института развития жилищной сферы Дом.РФ.

Потенциальный инвестор получает доступ к уже готовым проектам и, самое главное, может рассчитывать на льготное кредитование под 9%.

«Изменен подход к ремонтным работам на многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Это упрощенный порядок. Раньше мы по сути проводили капитальный ремонт, а по документам это выглядело так, как будто мы реставрацию проводим. Это было неудобно, долго и дорого. Упрощенный порядок позволяет муниципалитетам, например, при ремонте мемориалов или монументов посвященных Великой Отечественной войне, посылать нам уведомления. Главное, чтобы не менялась композиция. С 1 марта вступают упрощенные правила по ремонту, они теперь тоже носят уведомительный характер. Поэтому фрагментарный ремонт теперь допускается», - сказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026