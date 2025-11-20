Псковcкая обл.
Недвижимость

Авито Услуги: В России стартовал просветительский проект «Безопасный ремонт»

21.11.2025 12:33

 

Авито Услуги совместно с Лемана ПРО и сетью аптек «Столички» запустили первый в стране просветительский проект «Безопасный ремонт», направленный на продвижение культуры безопасного ремонта и снижение травматизма при проведении строительных работ. 

В рамках проекта разработана памятка с базовыми правилами безопасности, одобренная экспертами Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России и предназначенная как для обычных граждан, так и для профессиональных мастеров.               

В памятке «Правила безопасного ремонта» впервые в одном месте собраны рекомендации и риски по всем потенциально травмоопасным категориям товаров. К запуску проекта было проведено совместное исследование, которое охватило более 2000 покупателей товаров для ремонта и строительства и профессиональных мастеров. Его результаты показали, что и мастера-любители, и профессиональные специалисты потенциально сталкиваются с рисками получения травм при выполнении работ.

Наиболее уязвимыми точками, по мнению респондентов, являются ручные инструменты (63% покупателей и 48% профессиональных мастеров), электроинструменты (18% и 29% соответственно), а также неправильное использование лестниц и стремянок (32% и 28% соответственно). Наряду с этим у мастеров-любителей высока доля травм, связанных с крепежом и строительными материалами (41%), отделочными материалами (20%), садовой техникой и инструментами (25%), а также химическими веществами (11%).

Основные виды травм в результате строительных работ - порезы (68% у мастеров-профессионалов и 82% у любителей), ушибы (67% и 64% соответственно), ожоги (28% и 20%), а также растяжения и вывихи (22% и 12%). Хотя большинство травм оказываются легкими, они формируют постоянный фон риска. Почти четверть (23%) получивших те или иные травмы обращались за медицинской помощью. Несоблюдение правил безопасности приводит не только к травмам и потере работоспособности, но и к финансовым затратам: 62% опрошенных покупателей тратили до 5000 рублей на медицинскую помощь и последующее лечение, еще 23% - до 20 000 рублей.

При этом лишь половина опрошенных покупателей полностью осведомлены о правилах безопасности. Среди профессиональных мастеров более половины опрошенных (51%) заявили, что всегда следуют требованиям безопасности, и еще 45% признались, что иногда могут пренебречь ими ради скорости выполнения работ. Несмотря на наличие инструкций к товарам, более половины покупателей (51%) указали, что информации о безопасной эксплуатации товаров в магазинах и онлайн-каналах явно недостаточно. 

Профессионалы сходятся во мнении, что безопасность должна становиться частью самого процесса. Почти половина опрошенных считает полезными отметки на упаковке о рисках и способах защиты, а 43% поддержали идею готовых комплектов средств индивидуальной защиты под каждый товар. Более трети специалистов хотели бы видеть короткие видеоинструкции или советы мастеров прямо в карточках товаров на площадках.

«Безопасность начинается с знаний. Даже опытные мастера иногда недооценивают риски, просто потому что привыкли работать “на автомате”. Проекты вроде “Безопасного ремонта” помогают вернуть внимание к простым, но действительно важным правилам. Для нас это значимая инициатива, потому что безопасность напрямую связана с качеством работы и доверием клиентов. Чем выше уровень культуры безопасности среди мастеров, тем сильнее и профессиональнее становится рынок услуг в целом», – рассказала руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Источник: Псковская Лента Новостей
