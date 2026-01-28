Псковичам разъяснили, как избежать штрафа при перепланировке квартиры

Сделать красивый ремонт мечтает каждый, но не все знают, что некоторые изменения в квартире — это уже перепланировка, и проводить её без согласования запрещено. Об этом напомнили в Telegram-канале «Объясняем. Псковская область».

Если начать перестраивать стены, переносить санузел или объединять балкон с комнатой без разрешения, можно попасть на штраф — от 2000 до 2500 рублей. А если суд посчитает изменения незаконными, собственника могут обязать всё вернуть как было — за свой счёт. Кроме того, в будущем могут возникнуть проблемы при продаже жилья или оформлении наследства.

