 
Недвижимость

Выплаты на жилье для детей-сирот в Пскове и Великих Луках планируют увеличить на 258 тысяч рублей

Изменения в закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обсудили депутаты на комитете по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 28 января. Проектом закона предлагается увеличить размер региональной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Внесение изменений позволит увеличить размер региональной выплаты, предоставляемой лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до 2 758 437 рублей, за счет чего размер региональной выплаты будет приравнен (путем повышения) к размеру выплаты по сертификату в соответствии с федеральным законом.

Напомним, в соответствии с действующей редакцией, размер региональной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Пскова или Великих Лук составляет 2 500 000 рублей.

Также предлагается увеличить размер региональной выплаты до 1 500 000 рублей на территории иных муниципальных образований Псковской области.

Кроме того, проектом закона предлагается увеличить срок действия регионального свидетельства до одного года со дня его выдачи.

Пять из шести присутствующих депутатов единогласно поддержали данный законопроект с учетом таблицы поправок. 

