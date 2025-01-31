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Туризм

В усадьбе Батова в Пскове может появиться бутик-отель

31.01.2025 11:57|ПсковКомментариев: 0

Бутик-отель планируют сделать в объекте культурного наследия федерального значения «Дом купца Батова» в Пскове. Здание передали в аренду ООО «Зодчество», входящей в группу компаний «Достояние», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в ГК. 

В ГК «Достояние» подтвердили, что заключен договор аренды с агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры: «Мы заключили с АУИПИК договор об аренде на 49 лет по программе ОКН за 1 рубль». 

Согласно федеральному закону №73-ФЗ, перед началом проектирования и строительства необходимо провести комплекс изыскательных и противоаварийных работ. 

«Сейчас работаем, но не можем сразу начинать, потому что нас ограничивает 73-й федеральный закон. По нему мы сначала должны провести комплекс противоаварийных работ, затем сделать исследование, а после этого приступить к проектированию. И только после этого мы сможем начать какие-то работы делать на объекте. Поэтому по срокам ориентировочно они начнутся примерно через 8-12 месяцев. Пока будем готовить всю документацию», - рассказал представитель ГК «Достояние». 

Напомним, усадьба Батова — полуразрушенный усадебный дом в Пскове, построенный не ранее конца XVII века. Своё название получил в честь последних владельцев, расположен на левом берегу реки Великой. Объект культурного наследия народов России федерального значения. 

В 2021 году усадьбу Батова планировали сдавать в аренду. 

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Вскоре после этого появилась информация о возможном открытии в здании отделения одного из коммерческих банков. 

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Теги: #туризм #памятник #Дом купца Батова
Источник: Псковская Лента Новостей
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