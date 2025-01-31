В усадьбе Батова в Пскове может появиться бутик-отель

Бутик-отель планируют сделать в объекте культурного наследия федерального значения «Дом купца Батова» в Пскове. Здание передали в аренду ООО «Зодчество», входящей в группу компаний «Достояние», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в ГК.
В ГК «Достояние» подтвердили, что заключен договор аренды с агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры: «Мы заключили с АУИПИК договор об аренде на 49 лет по программе ОКН за 1 рубль».
Согласно федеральному закону №73-ФЗ, перед началом проектирования и строительства необходимо провести комплекс изыскательных и противоаварийных работ.
Напомним, усадьба Батова — полуразрушенный усадебный дом в Пскове, построенный не ранее конца XVII века. Своё название получил в честь последних владельцев, расположен на левом берегу реки Великой. Объект культурного наследия народов России федерального значения.
В 2021 году усадьбу Батова планировали сдавать в аренду.
Вскоре после этого появилась информация о возможном открытии в здании отделения одного из коммерческих банков.