Политика

Артем Васильев пройдет собеседование у Владимира Жириновского на пост лидера псковских либерал-демократов

Артем Васильев может сменить Антона Минакова на посту координатора Псковского регионального отделения ЛДПР. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании, лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков.

На фото: Артем Васильев

«Я занимаю все должности - руководителя фракции и регионального отделения партии - и я считаю, что это неправильно. Тем более, в партии есть много достойных людей, в частности, Артем Васильев. Думаю, в ближайшее время у нас будут кадровые перестановки, которые коснутся поста координатора и повлекут ряд перестановок в региональном отделении в целом», - отметил гость студии.

Антон Минаков также сообщил, что хотел бы в большей степени уйти в законодательную работу в региональном парламенте и сохранить должность руководителя фракции ЛДПР.

«От себя на должность координатора регионального отделения ЛДПР я порекомендовал Артема Васильева. Он сейчас находится в Москве, у него на сегодня запланировано собеседование с лидером партии Владимиром Жириновским по этому вопросу, - добавил Антон Минаков. - Посмотрим, чем все закончится. Решение по координатору будет приниматься коллегиально, на региональной конференции ЛДПР. Уверен, что однопартийцы прислушаются к мнению Владимира Вольфовича».

Также гость студии напомнил, что «процесс передачи власти Артему Васильеву начался год назад и проходил очень плавно».