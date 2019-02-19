Политика

Процедуру закупки бюллетеней и прочих печатных материалов к выборам упростят

Законодательное собрание Ленинградской области предложило внести изменения в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволят упростить процедуру закупки избирательных бюллетеней и прочих печатных материалов во время проведения региональных и муниципальных выборов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутаты Псковского Заксобрания сегодня, 28 февраля, на очередной сессии приняли решение в поддержку законодательной инициативы ленинградских парламентариев.

Ранее председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов на заседании парламентского комитета по законодательству обратился к депутатам с просьбой поддержать законопроект: «Сроки проведения избирательных кампаний очень «зажаты», и не всегда возможно уложиться в установленные временные рамки при проведении государственных закупок. Инициатива обоснованная и направлена на обеспечение конституционных прав граждан - избирать и быть избранными».