Прекращение полномочий главы Пскова обсудил профильный комитет гордумы

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова Бориса Елкина обсудили депутаты комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, которое прошло под председательством Константина Болотина 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Думе.

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии.

Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.

Глава города участвовал в выборах по партийным спискам в Законодательное Собрание Псковской области.

Также обсуждались вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Псковской городской Думы Антона Мороза и Евгения Васильева и об исключении их из состава профильных комитетов Думы.

Антон Мороз принимал участие в выборах в Государственную Думу по партийным спискам. Евгений Васильев избирался по одномандатному округу №2, где набрал 7218 голосов.