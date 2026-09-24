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Прекращение полномочий главы Пскова обсудил профильный комитет гордумы

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Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова Бориса Елкина обсудили депутаты комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, которое прошло под председательством Константина Болотина 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Думе.

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии.

Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.

Глава города участвовал в выборах по партийным спискам в Законодательное Собрание Псковской области.

Также обсуждались вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Псковской городской Думы Антона Мороза и Евгения Васильева и об исключении их из состава профильных комитетов Думы.

Антон Мороз принимал участие в выборах в Государственную Думу по партийным спискам. Евгений Васильев избирался по одномандатному округу №2, где набрал 7218 голосов.

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Пресс-портреты

Болотин Константин Васильевич

Болотин Константин Васильевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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