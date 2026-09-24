Несколько кандидатов в депутаты псковского ЗакСа отказалась от мандатов

Группа кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области отказалась от получения мандатов, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, заявление об отказе написал московский бизнесмен Степан Белов, занимавший вторую позицию в списке кандидатов от КПРФ. Таким образом, кресло депутата сохранит за собой второй секретарь обкома компартии Дмитрий Михайлов.

Дмитрий Михайлов

Вслед за председателем ЛДПР Леонидом Слуцким от мандата депутата Заксобрания Псковской области отказался и Сергей Леонов, занимавший вторую позицию в списке кандидатов от партии. Право стать депутатом перешло региональному координатору ЛДПР Антону Минакову.

Антон Минаков

От мандатов депутатов также отказалась группа кандидатов от «Единой России». В итоге право стать депутатом Законодательного Собрания Псковской области получил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.