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Политика

Дарья Козьякова: Главная задача депутата - делать жизнь людей легче

02.04.2019 18:28|ПсковКомментариев: 3

Себежанка Дарья Козьякова получила вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания в 28 лет и на тот момент, в 2015 году, стала самым молодым парламентарием в регионе. Коллеги по парламенту поддержали ее кандидатуру, потому что как директор муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Себеж-Ресурс» и как секретарь местного отделения партии «Единая Россия» она показала себя неравнодушным к проблемам своего района человеком, с активной жизненной позицией. А в 2016 году она уже была избрана депутатом шестого созыва регионального парламента по единому избирательному округу.

В преддверии 25-летия регионального заксобрания Псковская Лента Новостей попросила Дарью Козьякову рассказать, не давят ли на молодых парламентариев авторитетом их более зрелые коллеги по парламенту, и имеет ли значение возраст и пол для успешной депутатской деятельности.

- Дарья Викторовна, легко ли быть молодым парламентарием в Псковском областном Собрании депутатов? Нет ли предвзятого отношения со стороны более зрелых коллег? Или возраст не имеет значения для депутатской деятельности, и в парламенте все равны?

- Дело, конечно, не в возрасте. Депутат может быть молодым, потому что не имеет опыта, но при этом быть совсем не молодым с точки зрения паспортных данных. Здесь возраст исчисляется совсем не этим. Молодому в этом смысле депутату работать сложнее с той точки зрения, что сфера деятельности народного избранника очень широка. Каждый из нас является узкопрофильным специалистом в той или иной сфере, скажем так, по основному трудоустройству, но когда люди приходят к нам за помощью, с просьбой или заявлением, то они обращаются абсолютно по любому направлению. И вот здесь приходится учиться, узнавать, общаться с коллегами, расширять свой кругозор.

Наверное, в пятом созыве мое депутатство было менее осознанным, нежели в шестом. Поначалу больше смотришь на своих коллег, прислушиваешься к их мнению, учишься принимать решение не только с учетом своих амбиций. Но еще раз повторюсь, важен не возраст, а опыт.

- А как вы считаете, должно быть в региональном парламенте больше молодых лиц? Нужно ли стремиться уменьшать средний депутатский возраст?

- Нет, я так не считаю. Потому что существуют вопросы, которые молодому депутату при любом уровне образования и осведомленности, решить сложно. Где-то не хватает именно жизненного опыта. А ведь зачастую нам приходится принимать решения, от которых зависит очень много. Например, по пенсионной реформе. Нам сложнее оценить, как это было и как это будет. Возможно, мы свои амбиции пытаемся где-то выставлять, а этого делать совершенно не нужно. Нужно спокойно, взвешенно принимать решения. И тут мы, конечно, смотрим на своих старших коллег.

Во многих вопросах хорошо услышать мнения и молодежи, и депутатов более зрелого возраста. Важно, чтобы в рядах депутатов были и возрастные различия, и гендерные. Не секрет, что есть мужская точка зрения, а есть женская.

- Раз уж мы заговорили про гендерные аспекты, то замечу, что с каждым созывом в парламенте появляется все больше женщин-депутатов. Но в то же время кажется, что по большей части у Псковского областного Собрания все же мужское лицо. Может быть, все-таки нужно больше женщин-парламентариев, которые бы отстаивали свою точку зрения? Или женщинам тяжелее работать в парламенте?

- Не думаю, что женщинам сложнее работать в парламенте, чем мужчинам. Нагрузка на всех одинаковая и гендерного признака совершенно не носит.

Нужно ли больше женщин? Тут все зависит от них самих, от их активности. Сегодня ведь не существует никакого предвзятого мнения, какого-то отбора на подходе. Если человек активен в своей работе, в своем районе, его обязательно заметят вне зависимости от пола. В этом смысле все равны. В самом парламенте никто не ущемляет женщин, более того, их берегут.

Единственная сложность для женщин-депутатов, не всегда получается оперативно среагировать на какие-то внезапные заседания. Вот, например, я - многодетная мама. Для меня важен заранее спланированный график, поскольку вопросы дома, быта, материнства для женщины никто не отменял. Мы, конечно, стараемся совмещать, но молодому мужчине, наверное, проще сорваться по звонку.

- А как депутатам, я говорю сейчас о тех, кто работает на нештатной основе, удается совмещать свое основное место работы и работу в парламенте? Ведь оба этих направления требуют немало и временных, и энергозатрат. Не приходится ли, как говорится, разрываться на части?

- Нет, мы не разрываемся на части. Важно планирование: и по основному месту работы, и в своей депутатской деятельности. Я, например, почти не провожу каких-то жестких приемных дней, потому что люди ко мне просто потоком идут на работу. Так фактически ежедневно решается очень много проблем.

Мы же все болеем за это душой, нам интересна депутатская деятельность, поэтому она и не мешает основному месту работы. Интерес живой к работе и к тому, чем ты занимаешься, компенсирует такую занятость, и все получается. Если честно, в процессе даже не замечаешь, как пролетают дни и месяцы.

- А в принципе, насколько сложно молодежи сегодня пробиться в политику?

- Существует стереотип у большинства населения, которое далеко от политики и административных ресурсов, что депутат - это обязательно владелец заводов, пароходов, управляющий огромными финансовыми потоками, которые могут помочь человеку занять ту или иную политическую нишу. Может быть, когда-то так и было, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Да, среди депутатов есть и руководители крупных холдингов, предприятий, но в большинстве своем депутат сегодня - это руководитель хоть и высшего звена, но из социальной или бюджетной сферы, образования, то есть мы все не настолько птицы высокого полета. Сегодня достаточно проявлять живой интерес, быть работоспособным, тогда тебя обязательно заметят и предоставят возможность проявить себя уже в роли депутата. И тут двери открыты абсолютно для всех.

Если говорить конкретнее, то в партии «Единая Россия» есть множество площадок, на которых кандидат может заявиться и представить себя. Да и в целом, сегодня, если у человека действительно есть желание, он может пробиться, куда угодно.

- Полагаю, каждый депутат в первую очередь стремится отстаивать интересы своего округа или района, в котором он проживает. Не возникает ли конфликтов интересов? Не давят ли авторитетом парламентарии друг на друга по географическому признаку?

- Среди депутатов никакой «пальмы первенства» не существует. У нас у каждого есть возможность высказаться, обозначить проблему своего района. Например, в нашем районе сейчас наиболее острый вопрос - отопление основной школы, котельная которой расположена в подвале, где нужно срочно предпринимать какие-то меры. Помимо того, что существующее положение дел не подходит ни к каким стандартам, это еще и просто опасно для жизни около 400 детей, фактически это бомба замедленного действия. И когда начинаешь такие проблемы озвучивать, коллеги прислушиваются, потому что понимают, что, хотя у них тоже есть проблемы в округах, такие серьезные вопросы нужно решать безотлагательно. Мы даже между собой договариваемся, чтобы выходить по таким острым вопросам на переговоры с администрацией Псковской области.

- Какова, по вашему мнению, основная функция регионального парламента - писать и корректировать законы или все-таки отрабатывать наказы избирателей?

- Законотворческая деятельность - само собой, это по умолчанию, это то, что мы обязаны делать, но на первом месте, конечно, стоят интересы избирателей.

Ведь кто такой депутат? Это проводник между высшими инстанциями и людьми, которые приходят на прием и зачастую просто не знают, куда им обратиться и как это правильно сделать. Депутат помогает разобраться в ситуации, а иногда и пройти какие-то бюрократические препоны. Не секрет, что человеческий фактор есть везде, поэтому иногда приходится и пинок какой-то дать.

Наша главная роль - делать жизнь людей легче и помогать разобраться в сложных вопросах.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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