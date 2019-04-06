Политика

Алексей Севастьянов о региональном парламенте: Нужно всегда совершенствоваться

Известный псковский бизнесмен Алексей Севастьянов в региональном парламенте с 2007 года. В статусе областного депутата он работает уже третий созыв подряд, начиная с четвертого. Накануне 25-летия Псковского областного Собрания Псковская Лента Новостей выяснила у одного из самых эмоциональных парламентариев, легко ли депутатам принимать решения «между молотом и наковальней» и есть ли у них достойная смена.

- Алексей Анатольевич, вы работаете в Псковском областном Собрании депутатов уже третий созыв подряд. Изменился ли региональный парламент за это время и как?

- Наверное, все-таки изменился. В Псковском областном Собрании депутатов стало больше конструктива и гораздо меньше популизма. В целом это логично - с развитием технологий и гаджетов некоторые вещи становятся настолько очевидными, что выдумывать что-то и рисовать жемчужными светлыми красками теперь тяжело. Скорость передачи информации неимоверно выросла - все могут самостоятельно узнать реальную ситуацию. Поэтому в целом стало и продуктивнее, и спокойнее.

- Нередко, приходится слышать такое обывательское мнение, что депутатом быть легко - сиди себе и голосуй: за или против. Насколько на самом деле тяжела парламентская работа, сколько требует времени, сил, самоотдачи?

- Какая бы партийная принадлежность ни была, эта работа у любого депутата отнимает много сил, времени и даже здоровья. Мнение о том, что у нас легкая работа, бытует среди тех, кто считает, будто у депутатов много привилегий. На самом деле это большая общественная нагрузка, личное желание сделать что-то вокруг лучше. Каких-то дополнительных привилегий, дополнительных финансов это не приносит. Каждый может пройти этот путь и быть избранным. Сейчас все стало более открытым, более понятным. Когда становишься депутатом, понимаешь, что не все так просто, как тебе казалось, сидя дома на диване.

- Не секрет, что депутатам нередко приходится принимать непопулярные решения, будь то связанные с повышением тарифов или той же пенсионной реформой. На одной чаше весов - объективная реальность, в которой надо жить, на другой - ожидания и чаяния избирателей. Ощущают ли себя депутаты на самом деле, как говорится, между «молотом и наковальней»? Насколько тяжело парламентариям морально брать на себя ответственность за принимаемые решения?

- Депутаты, безусловно, чувствуют себя между «молотом и наковальней». Некоторые решения даются очень непросто. Депутат - это государственная должность, это ответственность. Ты понимаешь, что в решении каких-то вопросов нельзя поступить иначе, потому что видишь - есть только один выход. Ты понимаешь, что сегодня нужно принять это непопулярное решение, чтобы завтра, как минимум, не стало хуже. Это очень тяжело. Когда начинаешь разговаривать с людьми и объяснять, они в один голос говорят - «мы же не знали, мы же этого не видим».

Все решения принимаются не спонтанно, все детально разбирается. Мы видим реальные цифры, и мы, конечно, переживаем.

- В ваших выступлениях на парламентских сессиях, да и на заседаниях комитетов вы нередко критикуете коллег по Собранию за демагогию, скажем так, за затягивание обсуждения тех или иных законопроектов. При этом вы и сами не прочь озвучить свою точку зрения по тому или иному вопросу. Так все-таки Псковское областное Собрание - это место для дискуссий или всему надо знать меру?

- Нужно всегда четко следовать регламенту, но, к сожалению, некоторые депутаты до сих пор используют сессии областного Собрания для своего политического пиара. До сессии идет серьезная работа в комитетах, где все вопросы прорабатываются детально со ссылкой на бюджет, на цифры. Но некоторые наши коллеги пользуются тем, что на заседании присутствуют средства массовой информации, что идет онлайн-трансляция, которую могут видеть все желающие, и хотят еще раз высказаться, заранее зная, какие будут ответы. Они всегда понимают, что другого решения не будет, потому что на комитетах уже доказано, что 3+2 будет 5. Но все равно просят, чтоб получилось 7, зная, что это нереально.

Меня раздражает, когда говорят: «Нам нужно развивать аграрную сферу, производство. Всегда хочется подчеркнуть слово «нам». Мы сами лечим, сами делаем дороги, все делаем мы сами и для себя. Но некоторые почему-то думают, что кто-то сделает все за нас.

- У нас много дискуссий в обществе связано с несменяемостью во власти. А как вы считаете, у депутата должен быть, условно говоря, предельный срок, после которого он должен уступить свое место другому? Или чем опытнее парламентарий, тем лучше?

- Хватало бы сил и здоровья... У нас всегда дорога молодым, но, к сожалению, сейчас желающих становиться политиками все меньше и меньше - достаточно посмотреть бюллетени для выборов. Раньше люди мечтали стать депутатами, рассчитывая на какие-то преференции, а теперь они видят и ответственность, и отчетность. По факту получается, что ты стараешься, радеешь, а больших слов благодарности никогда не услышишь. Если вы видели каких-то сильных, ярких молодых депутатов на уровне субъектов или федеральном, сообщите мне. Я не могу вспомнить никого. Так что, скоро у нас будет другая проблема - выбирать будет не из кого.

- В этом году Псковское областное Собрание отмечает 25-летие. Четверть века - серьезный срок. Как вы считаете, сложилась ли у нас парламентская система в Псковской области? Каких людей, на ваш взгляд, не хватает региональному парламенту. И в принципе нуждается ли наш законодательный орган в какой-то оптимизации?

- Оптимизация к нашему органу вообще неприменима. Я считаю, что Псковское областное Собрание как законодательный орган должно быть шире, но не по количеству депутатов, а по количеству специалистов - юристов, экономистов, других экспертов. Мне кажется, что это сказалось бы и на законотворческом процессе, и на конечном результате.

В целом же, я считаю, что система сложилась, хотя, конечно, нет предела для развития. Нужно всегда совершенствоваться, чтобы становилось лучше. Мне кажется, так и происходит.

Беседовала Ксения Кулакова