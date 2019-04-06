Политика

Евгений Михайлов: Губернатору важно понимать, как оценивают его действия другие политики

«Люди всегда были нормальные в Собрании, и тогда, и сейчас. Просто раньше была поярче политическая жизнь. Системной политики сейчас нет. Когда меня выбрали губернатором, в Собрании не было ни одного депутата от ЛДПР, мне вообще не на кого было опираться», - поделился своим опытом работы с Псковским областным Собранием депутатов бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Также Евгений Михайлов рассказал, что своих людей в региональной элите у него не было до 1998 года. «В 1998 году прошли перевыборы в Псковское областное Собрание депутатов. Мы впервые смогли провести тогда трех человек от ЛДПР. Но три человека из 22 - это было немного. Все партии боролись за места, была некая "рубка"», - вспомнил бывший губернатор.

«Выпады против меня были, и это нормально. Сейчас новая власть утратила серьезный рычаг - информационный. В критике есть большой плюс. Бывает, что подчиненные сговариваются, могут не разобраться в каких-то вопросах или прикрывать друг друга, поэтому до главы может не доходить достоверная информация. Когда я читал замечания от Собрания, то я часто находил информацию, которой у меня не было. Это очень полезно, получалась более объемная, многогранная картина. Свои подчиненные многие проблемные моменты "замазывают". Губернатору важно понимать, как оценивают со стороны его действия другие политики», - поделился Евгений Михайлов.

Также он отметил, что никаких плюсов в нынешней политической модели не видит. «Двуглавая модель управления городом не эффективна, я за прямые выборы. При нынешней модели ответственность и полномочия очень размываются. У нас очень не хватает демократии, любые дополнительные свободные выборы - это хорошо», - заключил экс-губернатор.