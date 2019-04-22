Политика

Александр Котов примет участие в заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов 23 и 24 апреля принимает участие в заседаниях Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального парламента. По сложившейся традиции мероприятия проходят накануне Дня российского парламентаризма.

В первый день руководители законодательных (представительных) органов государственной власти приняли участие в семинаре, посвященном практическим рекомендациям по участию субъектов в реализации национальных проектов – основное внимание было уделено проектам «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика».

Председатель Собрания депутатов Александр Котов, комментируя итоги заседания, особо обратил внимание на проблемы, поднятые при обсуждении национального проекта «Жилье и городская среда».

«Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев откликнулся на обращение руководителей законодательных органов и высказал принципиальное согласие с нашим предложением предоставить регионам право самостоятельно решать, в каком соотношении тратить выделенные федеральные средства на благоустройство общественных пространств и ремонт дворов. До сих пор в этом вопросе не было четкой определенности. В итоге с проблемой столкнулись многие субъекты, в том числе и Псковская область - при том, что деньги на эти цели выделены значительные», - сообщил Александр Котов и назвал такое решение взвешенным и справедливым, ведь «у разных территорий есть свои особенности и потребности».

Кроме того, председатель Собрания отметил, что в рамках реализации национальных проектов законодательные органы субъектов будут осуществлять парламентский контроль - «так же, как Совет Федерации и Государственная Дума на федеральном уровне». Александр Котов напомнил, что ранее на встречах с фракциями областного Собрания губернатор Михаил Ведерников пригласил депутатов к участию во всех рабочих группах нацпроектов, парламентарии откликнулись на предложение в соответствии со своими предпочтениями.

Еще одной формой контроля за реализацией нацпроектов, по словам Александра Котова, может быть парламентский час. «По мере необходимости Собрание может запрашивать у администрации и органов исполнительной власти информацию и заслушивать ее на сессии», - добавил спикер.

Напомним, в Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета.

Отметим также, что 24 апреля Александр Котов примет участие сначала в заседании Комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, в состав которой он входит, а затем в общем пленарном заседании. Члены Совета законодателей обсудят вопросы реализации Послания Президента России субъектами Федерации и дополнительные меры по сокращению дифференциации субъектов Федерации по уровню их бюджетной обеспеченности.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации - это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учрежденный в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.