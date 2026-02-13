«Дневной дозор»: Участники СВО на выборах-2026

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Участники СВО в политике». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году в ходе большого электорального цикла в Псковской области пройдут выборы в областное Собрание депутатов и в Государственную Думу. Это будет первая избирательная кампания такого уровня, которая пройдёт в условиях специальной военной операции. Начиная с 2022 года, большое количество людей пошло добровольцами на СВО и отдало долг своей Отчизне. Президент нашей страны Владимир Путин неоднократно говорил о том, что именно участники СВО должны стать «новой элитой» и основой будущей России.

В 2024 году президент РФ поставил задачу активного вовлечения ветеранов СВО в органы власти, включая их внедрение в кадровый резерв и назначение на руководящие посты. Основные механизмы — программа «Время героев», создание профильной комиссии Госсовета и сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» для адаптации ветеранов к госслужбе.

Участники боевых действий рассматриваются как новый кадровый резерв, из которого партии в канун выборов стремятся включить людей в списки кандидатов для повышения лояльности избирателей. Партия «Единая Россия» уже объявила, что в рядах ее кандидатов будет значительное количество ветеранов СВО. Их число на выборах 2026 года может превысить показатели 2025 года, когда от партии баллотировался 951 участник военной операции.

В сегодняшней программе «Дневной дозор» мы решили узнать у представителей региональных отделений партий, планируют ли они привлекать участников СВО в качестве кандидатов на выборах? Как будет производиться их отбор? Какой процент от списка кандидатов будут составлять участники специальной военной операции? Ответы на эти вопросы узнаем вместе в программе «Дневной дозор».

По мнению депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, Псковская область — это важный стратегический регион, где очень много военных, не только кадровых, но и тех, которые сегодня выполняют задачи на специальной военной операции. Те, кто уже вернулся, живут среди нас и, по словам Александра Козловского, обладают бесценным опытом и взглядом на жизнь, на который стоит опираться. Руководитель псковских единороссов рассказал, как партия взаимодействует с участниками СВО и привлекает их в свои ряды. А вот вопрос об установке некой квоты для бойцов специальной военной операции от общего числа кандидатов кажется Александру Козловскому некорректным.

«Они — наши граждане, точно такие же участники всех гражданских процессов. Они живут вместе с нами. Мы сейчас с ними общаемся, мы их видим, мы с ними проводим встречи и различные мероприятия. Кто-то из них уже работает на административных должностях, кто-то проходит обучение, и губернатор Псковской области сам непосредственно участвует в этом общении, выступая наставником некоторых из них. Тем, кто изъявит желание и захочет попробовать себя в качестве депутатов различных уровней, мы всегда будем рады. С удовольствием примем тех, кто станет частью нашей команды. Они уже работают, в том числе и в нашей партии. Вопрос о конкретных цифрах, сколько их будет, я считаю неправильным. Сколько захочет, сколько справится с этой работой, столько их и будет. Может, их будет в будущем большинство, может, будет меньше. Здесь никаких чётких цифр я, наверное, назвать не смогу. Работа ведется, и партия вовлечена в эту деятельность. Мы заинтересованы в том, чтобы те, кто вернулся со специальной военной операции и обладает бесценным опытом, работали вместе с нами».

По словам регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, участники СВО будут представлены в списках партии на предстоящих выборах в законодательное собрание. Он рассказал, по какому принципу будет проводиться отбор ветеранов в кандидаты.

«Для нашего региона, который по сути является военизированным, где огромное количество военных, это очень важно. Поэтому, безусловно, будет какое-то количество кандидатов. Любой желающий из членов ЛДПР, который сейчас находится в зоне специальной военной операции или уже прибыл оттуда после выполнения всех задач, может быть выдвинут и избран конференцией. Решение по выдвижению кандидатов в депутаты законодательного собрания принимает коллегиальный орган. Конференция, скорее всего, пройдёт в июне этого года. Хотел бы сразу отметить: несмотря на то, что у нас действительно будут кандидаты — участники специальной военной операции, акцентировать на этом внимание, как делают некоторые наши политические оппоненты, пытаться сделать на этом себе какую-то рекламу за счёт заслуг других людей, которые рисковали своей жизнью и своим здоровьем, я считаю не совсем правильным. Ещё раз повторюсь, что в наших списках будет достаточно большое количество участников специальной военной операции, но мы не будем на этом пытаться сделать себе PR или рекламу».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко рассказал, что у коммунистов уже был опыт привлечения в свои ряды участников СВО, однако, по его словам, без трудностей не обошлось. Также он упомянул о процедуре отбора ветеранов в кандидаты. По словам Петра Алексеенко, в этом году участники специальной военной операции тоже будут присутствовать в списках тех, кто пойдет на выборы под красным флагом, но их количество будет невелико.

«В прошлом году в Псковскую городскую Думу был выдвинут участник СВО, он участвовал в выборах. На областное Собрание также будут выдвигаться участники. Здесь есть проблема — это оформление документов. В прошлом году мы тоже столкнулись с этим: у него был отпуск, он приехал, кое-что оформил, открыл счёт. У нас будут товарищи-коммунисты, тем более те, которые участвуют в СВО. Мы знаем этих людей, они уже были у нас, мы работали с коммунистами по принципу, чтобы у них было согласие и чтобы были даны рекомендации от первичного отделения, где они состоят у нас на учёте. Всё начинается с первичных отделений, они занимаются регламентом, а затем уже кадровая комиссия будет рассматривать, конференция — принимать решение. Бывшие военные более дисциплинированные, более ответственные и более грамотные. У нас уже есть примеры таких людей, которые сейчас являются депутатами в местных органах власти. На них и строится надежда, как говорится».

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак рассказал, что эсэры тоже будут набирать кандидатов в депутаты среди бойцов СВО. Однако, по его словам, с набором могут быть определённые трудности, как минимум потому, что далеко не все ветераны горят желанием участвовать в выборах.

«Мы понимаем, что это заслуженные люди, которые уже доказали свою преданность нашей Родине, рисковали жизнью. Это, мне кажется, бесценно. Мы со своей стороны и до выборов плотно взаимодействовали и взаимодействуем с участниками СВО, у нас есть отношения с различными организациями по сбору помощи для наших бойцов. Мы этим занимаемся с первых дней. На выборы у нас тоже пойдут люди, прошедшие СВО, они будут принимать участие. Но тут, видите, какая штука? Не все хотят участвовать в выборах, поэтому основным критерием при отборе кандидатов среди бойцов будет их желание. Если у человека есть желание заниматься общественно-политической деятельностью, он чувствует в себе силы, чтобы что-то сделать, для нас это первоочередное. Мы сможем научить, как это делается, объяснить, где, что и как в случае избрания человек будет полезен. Самое главное для нас — это наличие желания у самого участника СВО участвовать в выборах».

Заместитель председателя псковского «Яблока» Яна Иванова не считает правильным акцентировать внимание именно на участниках специальной военной операции. Она рассказала, каких кандидатов ждут в ряды своей партии яблочники и как принимается решение утвердить того или иного претендента.

«Партия «Яблоко» готова рассматривать выдвижение на выборы всех людей, кто разделяет наши ценности и слоган «За мир и свободу». Непосредственным отбором кандидатов будут заниматься руководящие органы нашего отделения в ходе индивидуальных разговоров с потенциальными кандидатами. Окончательное решение будет принято конференцией регионального отделения. Мы не являемся сторонниками так называемого искусственного квотирования представителей той или иной профессии, того или иного пола, того или иного возраста. Мы рады всем и работаем со всеми. Безусловно, среди наших кандидатов есть люди, непосредственно связанные с армией. Военнослужащие — такие же граждане России, как и невоеннослужащие. Это наши граждане. Партия «Яблоко» и депутаты от партии находятся в диалоге с действующими военнослужащими. Мы регулярно получаем отклики от участников СВО о том, что многие из них ценят и разделяют нашу позицию».

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов рассказал, что в рядах псковских «новолюдей» уже есть бойцы СВО, и поделился планами по включению их в списки кандидатов в преддверии выборов.

«В сторонниках «Новых людей» в Псковской области есть участники специальной военной операции. Они сейчас, правда, на передовой и выполняют свой долг по защите Родины. Если они вернутся до выборов, то обязательно их включим в списки и выдвинем по одномандатным округам. У нас на всех уровнях поддержка участников СВО осуществляется: и в Госдуме, и в региональных парламентах. Мы чтим наших героев. На ближайшем съезде «Новых людей» участникам сторон, которые поддерживают партию, будут вручены членские билеты. Это ещё одна благодарность от нас за их подвиги».

В сегодняшней программе представители региональных отделений партий рассказывали нам о том, планируют ли они привлекать в число кандидатов на стартовавшей избирательной кампании участников специальной военной операции. Среди реготделений парламентских партий тех, в чьи планы эта категория не входит, — сегодня не оказалось. Оно и неудивительно, с учётом призыва президента интегрировать участников СВО в структуру власти всех уровней, включая ее законодательную вервь, все партии будут стараться «оседлать этого коня», а у кого получится сделать это лучше всех — мы узнаем в сентябре этого года.

Александра Братчикова