Александр Козловский рассказал, кого видит лидером списка «Единой России» на выборах в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов могут войти в партийный список лидеров «Единой России» на предстоящих выборах в регионе. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я, конечно, хотел бы, чтобы список возглавил партийный лидер нашего региона, это наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Наверняка там должен оказаться Александр Алексеевич Котов (председатель Псковского областного Собрания депутатов – ред.). Я надеюсь, что эти два человека будут возглавлять список. Кто еще там появится? Давайте, наверное, поживем-посмотрим. Все-таки, у нас есть определенные процедуры, и мы должны их пройти. Поэтому наверняка там должен будет появиться и кто-то из военных, ветеранов специальной военной операции», – высказал свое мнение Александр Козловский.

Он также отметил поддержку, которую взаимно оказывают губернатор и партия друг другу.

«Михаил Юрьевич Ведерников является лидером регионального отделения партии, и это доказывает его поддержка на выборах. Он наш лидер. Конечно, мы будем опираться на его мнение, на его решение. Мы друг друга поддерживаем и работаем в одной команде, и иначе быть не должно. Никаких разногласий нет и у нас, и у него вся ответственность по выполнению многих поручений, которые даже идут от президента», – добавил депутат.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.