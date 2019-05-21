Политика

Лев Шлосберг рассказал, зачем ездит по регионам России

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг рассказал, с чем связаны его участившиеся в последнее время поездки по регионам России. По его словам, отчасти они продиктованы попытками собрать команду реформирования партии и решить, идти или не идти в качестве кандидата на выборы председателя партии «Яблоко», которые состоятся в конце 2019 года.

«Решение по кандидатам на пост председателя партии будет принято позже - партийный съезд состоится в декабре 2019 года. Но для принятия решения об участии в выборах надо сначала понять, как партия чувствует себя сейчас и готова ли она к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году», - пояснил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, «совершенно ясно, что "Яблоко" ведет большую внутреннюю дискуссию о том, как развиваться в ближайшие 4 года». «Перед нынешним председателем партии Эмилией Слабуновой, кроме внутрипартийных задач, стоит задача вернуть "Яблоко" в Госдуму, добиться представительства интересов миллионов избирателей, поддерживающих эту партию, в нижней палате. Поэтому главный вопрос в данном случае - не в том, чтобы просто возглавить партию, а чтобы решить общественно-политические задачи, в решении которых заинтересованы наши избиратели», - пояснил Лев Шлосберг.

Отчасти этим и продиктованы его поездки по регионам, где он проводит семинары для членов региональных отделений партии. Кроме того, руководитель псковского «Яблока» сообщил, что пытается «собрать команду реформирования партии "Яблоко" и его будущего».

«Мы должны понимать, что на съезд должен выйти не просто политик, а широкая команда, представленная в разных регионах, которая хорошо понимает развитие партии, и такая сверка часов имеет большое значение, - подчеркнул он. - В 2015 году у меня физически не было возможности провести эту сверку. Я в то время видел партию из Пскова, а сейчас у меня есть общероссийский взгляд, в каком состоянии она находится. И эту картину я получаю не из Пскова и интернета, а в поездках по региону».

Лев Шлосберг также сообщил, что продолжает размышлять о том, как ему идти на выборы председателя партии и идти ли вообще. «Задача председателя партии в том, чтобы максимальное число людей объединить. А съезд "Яблока" - это всего 150 человек. Поэтому поездки по регионам - это часть большой внутриполитической дискуссии, и они важны для меня, чтобы принять решение, идти ил на выборы», - заключил гость студии.