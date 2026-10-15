Депутатам-одномандатникам псковского Закобрания вручили удостоверения

Торжественное вручение удостоверений депутатов Законодательного Собрания Псковской области прошло сегодня на внеочередной сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Удостоверения получили депутаты по одномандатным округам:
- Игорь Дитрих;
- Юрий Сорокин;
- Андрей Козлов;
- Алексей Севастьянов;
- Дмитрий Быстров;
- Павел Гомон;
- Михаил Каратыш;
- Оксана Лазарева;
- Дмитрий Мельцер;
- Антон Минаков;
- Дмитрий Михайлов;
- Олег Савельев;
- Елена Синёва;
- Наталья Тудакова;
- Петр Алексеенко;
- Евгений Васильев;
- Надежда Васильева;
- Дарья Козьякова;
- Андрей Ключко;
- Татьяна Фомченкова;
- Евгений Шумайлов;
- Юлия Ярышкина.
Напомним, внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва проходит сегодня.