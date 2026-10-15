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Депутатам-одномандатникам псковского Закобрания вручили удостоверения

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Торжественное вручение удостоверений депутатов Законодательного Собрания Псковской области прошло сегодня на внеочередной сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Удостоверения получили депутаты по одномандатным округам:

  • Игорь Дитрих;
  • Юрий Сорокин;
  • Андрей Козлов;
  • Алексей Севастьянов;
  • Дмитрий Быстров;
  • Павел Гомон;
  • Михаил Каратыш;
  • Оксана Лазарева;
  • Дмитрий Мельцер;
  • Антон Минаков;
  • Дмитрий Михайлов;
  • Олег Савельев;
  • Елена Синёва;
  • Наталья Тудакова;
  • Петр Алексеенко;
  • Евгений Васильев;
  • Надежда Васильева;
  • Дарья Козьякова;
  • Андрей Ключко;
  • Татьяна Фомченкова;
  • Евгений Шумайлов;
  • Юлия Ярышкина.

Напомним, внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва проходит сегодня.

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